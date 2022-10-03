Красноярск, , 10:06 — REGNUM Системы оповещения проверят в регионах Сибири.

Система оповещения. Громкоговорители cbs_fan

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, в столице края 5 октября будет проведена проверка готовности системы оповещения населения и муниципальной системы оповещения с реальным запуском электросирен и передачей речевого сообщения по каналам телевидения, радиовещания и точкам звукового вещания.

Проверка пройдет в два этапа — с 10:30 до 11:00 и с 12:00 до 12:30 по местному времени.

Красноярцев просят отнестись к проверке с пониманием и не предпринимать никаких действий.

В Хакасии плановая комплексная проверка систем оповещения и информирования населения состоится также 5 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сирены зазвучат во всех районах и городах региона в 10:40 по местному времени.

Граждан просят сохранять спокойствие.

Напомним, проверки систем оповещения в Хакасии проходят не менее двух раз в год.

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