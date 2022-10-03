Минск, , 10:02 — REGNUM Белоруссия готова к диалогу и сотрудничеству с Германией, сообщил президент страны Александр Лукашенко в поздравлении с Днём германского единства, обращённого к народу ФРГ.

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Белорусский президент пожелал германскому народу мирного неба и достойного будущего для потомков.

«Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.