Париж, 3 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сожалеет о распространении «ложной информации», которая могла привести к «движениям, склонным считать, что Франция была вовлечена во внутренний политический кризис, который переживает Буркина-Фасо», сообщает Le Figaro.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

Военные, находившиеся у власти в Буркина-Фасо с января 2022 года, в свою очередь, были свергнуты в воскресенье, 2 октября, другими офицерами. Ситуация привела к отставке исполняющего обязанности президента подполковника Поля-Анри Дамибы. Франция, обвиненная в поддержке действующего режима, стала объектом гнева, а консульство и посольство стали объектами нападений, унижений и попыток вторжения.

Франция опровергла «любую причастность к событиям, происходящим в Буркина-Фасо».

«Франция не является заинтересованной стороной в этих событиях», — напомнила министр иностранных дел страны.

«Мы видим, что циркулирует ряд ложных сведений. Они могли привести к движениям, склонным считать, что Франция была вовлечена во внутренний политический кризис, который переживает Буркина-Фасо: это не так», — отметила Катрин Колонна.

Хотя контакты между Полем-Анри Дамибой и Францией действительно имели место, они, по словам главы МИД, были сосредоточены только на том, чтобы «обеспечить безопасность» французов.

Как сообщало ИА REGNUM, охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, бросавших камни в здание.