Манчестер, Великобритания, 3 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг заявил, что не стал выпускать на поле португальского форварда Криштиану Роналду в матче с «Манчестер Сити» из уважения к нему.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

«Я сделал это из уважения к Криштиану, к его большой карьере», — сказал Тен Хаг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» со счётом 3:6 в девятом туре Английской премьер-лиги.

В настоящее время «Манчестер Сити» с 20 очками занимает второе место в АПЛ, «Манчестер Юнайтед» идёт на шестой строчке с 12 баллами.

Читайте также: «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:3