Аннинское городское поселение, , 10:05 — REGNUM В Ленинградской области задержали злоумышленника, который взял в управление бизнес осужденного друга и за два года обманул не менее десяти дачников на сумму 2,5 млн рублей, сообщили 3 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задерджан специалист по «потемкинским деревням» пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Жертвами мошенника стали жители Ленинградской области и Петербурга, которые хотели за сравнительно небольшие деньги построить на своих дачных участках дома для проживания. На «бизнесмена» потенциальные клиенты выходили через сайт объявлений, соблазнившись низкой ценой предоставляемых его компанией услуг. Посетив шоу-рум в поселке Пески Ломоносовского района, клиенты вносили предоплату в 50% от стоимости работ. Однако вскоре после начала работы затягивались, а владелец компании переставал выходить на связь с клиентами.

«В общей сложности в полицию с заявлениями обратились девять потерпевших, жителей Петербурга и Ленинградской области. Всех их злоумышленник обманул в течение минувшего лета. По всем заявлениям полицейское следствие возбудило уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество)», — рассказали в Главке.

Расследуя дело, сотрудники угрозыска установили самую первую жертву. Преступление в отношении человека было совершено в октябре 2020 года, но обманутый клиент не стал обращаться в полицию.

«Полицейские получили от него заявление, на основании которого возбудили десятое уголовное дело по факту мошенничества. В общей сложности в результате этих мошенничеств было похищено более 2,5 млн рублей», — добавили в полиции.

Также полицейские установили и личность предполагаемого мошенника. Им оказался 38-летний Алексей, уроженец Владивостока. В 2013 году он развелся, бросив бывшую жену с ребенком. Не желая платить алименты, которых уже накопилось на 1,5 млн рублей, скрываясь от судебных приставов, Алексей сбежал в Петербург. В Северной столице он нелегально поселился в Красносельском районе, в садоводстве в доме своей сестры, которая осталась во Владивостоке. В 2021 году вновь женился, недавно в молодой семье родился сын.

После обысков на производственной территории в поселке Пески следователи выяснили, что она принадлежит другу Алексея, который сейчас отбывает срок за аналогичные преступления. Взяв в аренду бизнес приятеля, мужчина исправно платил супруге осужденного друга.

«В ходе обыска полицейские изъяли у Алексея большое количество сотовых телефонов, кассовых аппаратов и печатей. В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подытожили в полиции.