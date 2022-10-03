Варшава, 3 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Из-за воссоединения республик Донбасса и освобождённой части б. УССР с Россией посла РФ в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. Об этом 3 октября заявил заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24.

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«Отношения с Россией сегодня, по сути, заморожены, нет никаких дипломатических контактов, за исключением встреч, когда я или министр вызываем посла Андреева. Сегодня такая встреча состоится. В 11:00 (12:00 мск — прим. ред.) посол Сергей Андреев будет в МИД в связи действиями России на прошлой неделе», — сказал он.

Также Пшидач уточнил, что российский посол вызван из-за проведённых в названных регионах референдумов по вопросу о воссоединении с РФ, и добавил, что польская сторона намерена выразить по этому поводу протест и заявить, что не признаёт такое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, польские власти 29 сентября внесли в свой санкционный список российскую компанию «Газпром экспорт» с полной заморозкой всех её активов.