Стокгольм, 3 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Тот факт, что представитель Шведских демократов Арон Эмильссон был назначен председателем комитета риксдага Швеции по иностранным делам, был встречен резкой критикой со стороны политических оппонентов. Но сам Аронссон отклонил претензии, когда вечером 2 октября он побывал в студии телеканала SVT.

Шведские демократы. Логотип

«Это и недостойно, и несвоевременно», — отметил политик.

Он также сказал, что Шведские демократы были одной из шведских партий, которые наиболее явно критиковали Россию и лично Владимира Путина, и что партия с самого начала хотела, чтобы Швеция помогла киевскому режиму различными вооружениями.

Эмильссон также отверг любые связи между представителями Шведских демократов и Россией.

«Если посмотреть на то, что мы сделали в риксдаге и Европарламенте, то вывод ясен, мы очень настойчиво и отчетливо критикуем Россию», — заметил политик.