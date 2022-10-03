Ереван, 3 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Сотрудники офиса омбудсмена Армении проанализировали видео, обнародованное в сети, где якобы азербайджанские военнослужащие расстреливают армянских военных. Об этом сообщила на «Общественном телевидении» омбудсмен Кристина Григорян.

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«Армянские военные очевидно безоружны, они не сопротивляются, они сдались, то есть имеем дело со статусом «военнопленные», и со стороны азербайджанских военнослужащих совершено преднамеренное убийство», — сказала Григорян.

Она подчеркнула, что удалось выявить место, где произошёл инцидент, дату, а также личности расстрелянных. Данные переданы в международные организации, чтобы они дали оценку действиями азербайджанских военнослужащих.

Стоит отметить, что начальник Отдела по особым важным делам Военного следственного управления Спецследственной службы Армении Рафаэль Варданян заявил, что расследование расстрела пленных проводится в рамках уголовного дела о нападении подразделений Азербайджана на территорию Армении в период с 13 по 14 сентября.