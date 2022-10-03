Стокгольм, 3 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В последние годы международные контрабандисты огнестрельного оружия все больше внимания уделяют Швеции. Об этом 3 октября сообщила радиостанция Ekot.

Оружие

Так, полицейский Гуннар Аппельгрен считает, что рост числа перестрелок и конфликтов между членами различных ОПГ способствовал такому развитию событий.

«У нас высокий уровень конфликтности. Если люди убивают друг друга, им нужно для этого оружие. Хотите защитить себя, тогда вам тоже нужно оружие. И тут включаются интересы тех, кто хочет на этом заработать», — отметил Аппельгрен.

Сейчас Аппельгрен вместе с Таможенной службой и Прокуратурой Швеции работает над созданием национального центра по контролю за огнестрельным оружием, пытаясь переломить тенденцию, при которой контрабандисты завозят в Швецию все больше орудий убийств нелегальным образом.