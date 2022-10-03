Магас, 3 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Два крупных прорывных проекта на территории Ингушетии реализует институт развития Северного Кавказа — АО «Кавказ. РФ». Они включены в модель социально-экономического развития республики наряду с еще тремя крупными объектами. Один из них — туристско-рекреационный комплекс «Армхи», другой — тепличный комплекс агрокомбината «Сунжа». Оба проекта дадут значительный эффект для экономики республики, заявил генеральный директор «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев в ходе экономического форума «Деловая Ингушетия».

Александр Погожев ИА REGNUM Курорт Армхи

По словам гендиректора, в настоящее время идет проработка проекта планировки территории горнолыжного комплекса. Он будет утвержден до конца 2022 года. На курорте планируется построить горнолыжные трассы, спортивный сектор, разместить коммерческие территории.

«Здесь появится современная горнолыжная и коммерческая инфраструктура для развития туризма — одного из самых перспективных направлений как для Ингушетии, так и для всех регионов Северо-Кавказского федерального округа», — приводит слова Тимижева пресс-служба компании «Кавказ. РФ».

Напомним, курорт «Армхи», который строят в Джейрахском районе Ингушетии, начал прием туристов в 2012 году. Однако их число пока незначительно — всего около 10 тыс. человек посетило курорт в 2021 году.