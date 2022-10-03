Сеул, 3 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Представители южнокорейской неправительственной организации «Борцы за свободную Северную Корею» запустили в минувшие выходные в направлении КНДР восемь воздушных шаров с различным грузом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что в Северную Корею отправлены таблетки витамина С, буклеты с историей развития Южной Кореи, USB-накопители с информацией о ситуации с правами человека в КНДР.

К шарам также был прикреплен банер на котором было написано «Человечество осуждает Ким Чен Ына, который угрожает нанести упреждающий удар по Южной Корее».

Известно, что прибывшие на место органы правопорядка изъяла воздушные шары, которые представители организации не успели отправить, а также взяли под стражу главу организации.

Ранее министерство объединения также призвало активистов воздержаться от запуска воздушных шаров.

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