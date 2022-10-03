Ростов-на-Дону, 3 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал кадры обучения мобилизованных жителей Дона на учебных полигонах. Видео появилось в телеграм-канале главы региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Официальный портал Правительства Ростовской области Частичная мобилизация

На учебных точках мобилизованные жители Ростовской области под руководством опытных инструкторов обновляют навыки владения оружием, управления военной техникой. Призванные на службу обучаются владению различными видами оружия. С ними проводятся теоретические, а затем практические занятия.

Настрой у всех боевой, говорит старший преподаватель тактико-специальной подготовки Евгений. Он отмечает, что с мобилизованными приятно работать, так как у них огонёк в глазах, они рвутся в бой.

«Кто-то 10 лет на брал в руки оружие, кто-то — 15, кто-то — 20. Но благодарят за каждую учебную точку. Говорят: «Всё было понятно. После такой подготовки мы рвёмся в бой, мы готовы», — сказал Евгений.

Мобилизованный Дмитрий повестку не получал. После объявления в России частичной мобилизации пришёл в военкомат по зову сердца.

«С самого начала СВО я сказал, что, если Родина позовёт, поднимусь с дивана и пойду. 26 сентября я узнал, что идёт набор, сам пошёл в военкомат, взял повестку, и вот я здесь. Никаких тягот, никаких лишений. У всех настрой боевой. Все готовы работать, все готовы защищать Родину», — сказал Дмитрий.

«Боевой настрой. Вперед и вперед. Мы закончим специальную военную операцию в любом случае с минимальными потерями. С обмундированием проблем нет, бронежилеты — последнего класса, автоматы новые», — говорит Владислав.