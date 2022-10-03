Уфа, 3 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Изменения в региональный закон о приватизации государственного имущества намерены внести в Башкирии. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

(сс) ZUFAr Государственное собрание Башкирии

Сообщается, что соответствующий законопроект был разработан в Башкирии для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным законодательством.

«Изменения касаются порядка продажи государственного или муниципального имущества на аукционе. В частности, законодательством устанавливается, что если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, то договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи государственного или муниципального имущества», — приводит пресс-служба слова заместителя министра земельных и имущественных отношений регионаФании Нафиковой.

Ранее для того, чтобы аукцион состоялся, заявки должны быть поданы минимум от двух лиц.

Отмечается, что принятие этого законопроекта сделает процедуру приобретения госимущества более удобной для участника.