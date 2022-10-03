Верхняя Пышма, Свердловская область, 3 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Свердловской области четверым гражданам грозит до 15 лет колонии. Об этом сообщили журналистам в региональном Следственном комитете.

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Как отметил старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга, их будут судить по части 3 статьи 126 УК России. Эта норма предусматривает наказание за совершение преступления организованной группой.

Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что в совершении преступления участвовал сын потерпевшего. Расправа над мужчиной была спланирована заранее. С места похищения его увезли в автомобиле ВАЗ-21 140. Двое соучастников были задержаны в Перми, где сняли квартиру, чтобы «залечь на дно», а остальных двоих — в Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено весной. Обвиняемые похитили жителя Верхней Пышмы и избили, а машину сожгли. Гражданин погиб.

Обвинительное заключение по уголовному делу уже утвердила прокуратура. Теперь соучастников ждёт суд.