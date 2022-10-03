Тайбэй, 3 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Англоязычный новостной канал запустят власти Тайваня 3 октября в рамках информационной борьбы против КНР, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Правительственный канал TaiwanPlus начал свою деятельность в прошлом году в основном как онлайн-платформа потокового вещания. Он получил поддержку президента Тайваня Цай Инвэнь.

Выступая на церемонии запуска канала, Цай сказала, что канал уже поднял международный авторитет Тайваня и поможет острову установить еще более тесные связи со »странами, которые разделяют наши основные ценности свободы и демократии».