Стокгольм, 3 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. На прошедших выходных (1 и 2 октября) партия Шведских демократов одной из первых представила свои назначения на председательские должности в различных комитетах риксдага. О подробностях написала газета Aftonbladet.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Арон Эмильссон станет новым председателем комитета по иностранным делам, а Ричард Йомсхоф станет председателем комитета по вопросам юстиции, сообщила партия в пресс-релизе.

Ричард Йомсхоф заявил в интервью журналистам, что такие значимые посты являются выражением того факта, что Шведские демократы являются второй по величине партией Швеции и что они были вынуждены отдать пост тальмана Умеренным.

Представитель Шведских демократов по правовой политике Тубиас Андерссон станет председателем комитета по вопросам экономики, а Магнус Перссон, представитель партии по трудовой политике, возьмет на себя роль председателя комитета риксдага по вопросам труда.