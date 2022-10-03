Москва, 3 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. ВКС России пресекли попытку прорыва киевских войск в Херсонской области. Об этом 3 октября сообщил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

(сс) Зихварт Яровой Кирилл Стремоусов

В личном телеграм-канале Стремоусов написал, что на николаевском направлении всё находится под контролем, несмотря на попытки боевиков прорвать оборону.

«Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили «люлей» от ВКС России. На данный момент ситуация полностью контролируема», — написал замглавы администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее артиллерия ВСУ нанесла несколько ударов по Киевскому району Донецка.