Москва, , 09:49 — REGNUM Инвестиции в основной капитал Москвы за I полугодие 2022 года превысили 1,9 трлн рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщается 3 октября на портале мэра столицы.

Инвестиции Selfcreation.ru

Инвестиции крупного и среднего бизнеса за январь–июнь составили 1,7 трлн рублей. Больше всего средств столичные компании инвестировали в машины и оборудование — 32,4% от общей суммы.

Доля вложений бизнеса в строительство нежилых зданий, в благоустройство земель составила 32%, в создание объектов интеллектуальной собственности — 17,7%, в строительство жилья — 16,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве объем инвестиций в экономику города за 11 лет увеличился в 3,4 раза и превысил 30 трлн рублей.

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