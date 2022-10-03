Стокгольм, 3 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В 2022 году на Нобелевскую премию по медицине было представлено более 800 номинаций. Как пишет новостная служба TT, уже 3 октября может проясниться, кто же из ученых получит столь высокую награду.

Adam Baker Нобелевская медаль

Журналисты TT, в частности, подняли вопрос о том, произведет ли пандемия коронавируса впечатление на Нобелевскую комиссию в этом году, возможно, благодаря технологии мРНК-вакцин, которые привели к тому, что пандемия уже практически сошла на нет.

Международная аналитическая компания Clarivate в свою очередь считает, выбор может быть сделан в пользу ученых, обнаруживших наследственную мутацию, которая резко увеличивает риск рака молочной железы и яичников.

В 2021 году премию получили американские исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов, которые позволяют воспринимать температуру и прикосновение к человеческому телу.