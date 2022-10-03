Токио, , 09:48 — REGNUM Для процветания и безопасности Японии становится всё более важен её альянс с США. Об этом 3 октября заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе своей программной речи на пленарном заседании нижней палаты парламента страны.

Фумио Кисида U.S. Department of State

«Укрепление японо-американского союза становится все более важным для безопасности и процветания Японии. Мы будем и дальше укреплять наши возможности сдерживания и реагирования, а также способствовать миру и стабильности в регионе и процветанию международного сообщества», — сказал он.

Кроме того, премьер-министр Японии указал на важность развития сотрудничества в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad — Австралия, Индия, США и Япония) и также для продвижения идеи якобы «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что свои дипломатические отношения с Северной Кореей стремятся нормализовать власти Японии.