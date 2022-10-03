Кемерово, , 09:48 — REGNUM Сейчас самое время объединиться и защитить мир от нацизма. В этом уверен ветеран Вооруженных сил России из Кемеровской области Николай Домогалов.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В феврале 2022 года мы встали на защиту жителей Донбасса, для которых противостояние длится уже 8 лет. А ещё сегодня мы защищаем свою Родину, поскольку ядерная угроза вплотную приблизилась к нашим границам, — подчеркнул Домогалов. — В единении наша сила. Сейчас самое время объединиться и защитить мир от нацизма. Мы обязательно победим, потому что мы — Россия. Честная и гордая страна, где живут миллионы патриотов, готовых отстаивать интересы своих граждан, свой язык и культуру».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подразделения, в состав которых входят мобилизованные, проходят подготовку на полигонах в тыловых районах проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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