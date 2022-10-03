Пекин, 3 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Москва и Киев должны поддерживать дипломатические усилия для разрешения конфликта на территории б. УССР. При этом раздувание угрозы ядерного конфликта не только не будет способствовать разряжению обстановки, а, напротив, может подлить масла в огонь. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная угроза

«Китай обратил внимание на высказывания соответствующих сторон по вопросу о ядерном оружии. Ядерную войну нельзя выиграть. Раздувание угрозы ядерной войны в нынешних условиях не поможет разрядить обстановку, а лишь подольет масла в огонь», — подчеркнул в беседе с РИА Новости представитель китайского внешнеполитического ведомства.

В МИД Китая подчеркнули, что Пекин призывает стороны к сдержанности и спокойствию, а также поддержке всех дипломатических усилий, «способствующие мирному урегулированию» кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий Fox News Такер Карлсон, комментируя призыв к США советника руководителя офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка начать ядерную войну с Россией, заявил, что только невменяемые люди могут призывать к нанесению ядерных ударов.

Читайте также: В США раскритиковали Киев за призывы к ядерной войне с Россией

Напомним, президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам 21 сентября заявил, что антироссийская риторика Запада находится уже за гранью — в ход пошёл ядерный шантаж. Глава государства предупредил, что «роза ветров может развернуться» в сторону тех, кто грозит ядерным оружием.

Ранее по теме: Путин: США — единственная в мире страна, дважды применившая ядерное оружие