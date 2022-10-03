Москва, 3 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Предприятие «Мотовилихинские заводы» увеличило выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает 3 октября пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Дарья Драй ИА REGNUM 122-мм РСЗО 9К51М «Торнадо-Г»

В госкорпорации отметили, что военный дивизион «Мотовилихинских заводов» работает в три смены из-за роста объёмов производства. Боевые машины «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» производятся в объёмах, «которых не было последние десять лет».

Как сообщало ИА REGNUM, системы «Торнадо», имеющие более совершенную систему управления огнём, призваны заменить в российских войсках системы «Град» и «Смерч». Они выпускаются в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 мм и «Торнадо-С» калибра 300 мм.

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