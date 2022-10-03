Екатеринбург, 3 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Четверо жителей Верхней Пышмы Свердловской области предстанут перед судом по обвинению в похищении и убийстве человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствие установило, что в апреле 2022 года свердловчанин решил похитить своего отца поскольку тот угрожал сыну выселить его семью из квартиры. К похищению мужчина привлёк троих знакомых. Свердловчане вооружились бейсбольной битой и избили отца одного из обвиняемых. После этого они связали мужчину и увезли в лес на автомобиле. От полученных травм пожилой свердловчанин скончался.

После этого обвиняемые облили горючей жидкостью автомобиль с телом мужчины и подожгли его. Уголовное дело рассмотрит Свердловский областной суд. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.