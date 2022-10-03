Сидней, Австралия, 3 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Нового Южного Уэльса (штат на юго-востоке Австралии) Доминик Перротте хочет, чтобы болельщики, которые пели нацистские песни отдавали нацистское приветствие во время финала Кубка Австралии по регби в Сиднее, были пожизненно дисквалифицированы и больше на трибунах не появлялись. Об этом 3 октября написала газета The Guardian.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

Выступая перед журналистами в Гринакре, Перротте осудил такое поведение и сказал, что неонацистам не место в Новом Южном Уэльсе.

«То, что мы видели на днях, было ужасно. Это было совершенно ужасно. Это нет места не только на спортивных мероприятиях, но и где бы то ни было в нашем штате. Если их поймают, им должно быть пожизненно запрещено приходить на матчи», — сказал премьер-министр Нового Южного Уэльса.

Он добавил, что любой, кто будет пойман за подобными вещами в будущем, также должен быть пожизненно дисквалифицирован из болельщиков.