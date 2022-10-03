Омск, 3 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Информацию о том, что киевский режим заблокировал выезд через свой КПП на освобождённую часть Запорожья, в частности в город Васильевка, прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области, заместитель председателя областного парламента Александр Артёмов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

По его словам, в этом можно было не сомневаться, потому что киевскому режиму нужен живой щит. Люди же стремятся уехать на мирную территорию, где их встретят и окружат заботой.

«Мы здесь, в Сибири, это ощущаем. Я сам за последнее время дважды был в Донбассе и знаю, что это такое, представляю настроения тех людей, которые хотят мирной жизни. Они хотят попасть в те условия, где им будет комфортно, где будет уверенность в том, что завтра их детей не обстреляют», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Что касается происходящего в зоне боевого соприкосновения, понимая всю бесперспективность каких-либо военных действий для себя, киевский режим будет до последнего прикрываться мирным населением, будет пытаться настроить этих людей против нас, считает Александр Артёмов.

«Нацистский киевский режим хочет показать мировому сообществу, какие русские «плохие». Хотя все, кто там был, и все, кто знаком с информацией, знают, что творят укронацисты, каким издевательствам подвергают людей», — подытожил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, киевский режим намеренно создаёт препятствия для наших земляков, которые стремятся покинуть опасные территории. Идёт прямое нарушение прав людей, ограничение их передвижения и свободы.

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