Канберра, 3 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Сенатор в Австралии Джеки Лэмби, выступавшая 3 октября в эфире радиостанции ABC, поставила под сомнение целесообразность того факта, что правительство страны так рано раскрыло детали миссии по возращению женщин и детей, которые в настоящее время содержаться в лагерях в Сирии.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Вместо этого, считает Лэмби, необходимо помогать беженцам из Афганистана.

«Кажется, что-то никто не говорит об переводчиках и их семьях, которые помогали нашим мужчинам и женщинам в Афганистане, которые застряли там… и, кажется, это ушло на второй план», — отметила политик.

Более того, по мнению сенатора, возвращать в Австралию жен, сестер, заложниц бывших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) крайне опасно.

«Очень рискованно пытаться вернуть этих людей домой, а не просто вытащить их оттуда … вне зависимости от того радикализировались они за это время или нет», — отметила политик.