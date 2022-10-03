Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Ленинградская область заняла третье место среди регионов России по доступности жилья в ипотеку. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Регион обошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Если доступность жилья в ипотеку в северных субъектах определяется более высоким уровнем дохода населения и низкой стоимостью квартир, то в Ленинградской области это достигается за счёт очень высоких темпов жилищного строительства.

При этом Санкт-Петербург стал лишь 38-м в этом рейтинге, а Москва опустилась на 71-ю строчку.

Отметим, что за 2021 год в России ввели 92,6 млн кв. метров жилой недвижимости. По оценкам экспертов, в 2022 году также стоит ожидать рост этого показателя, так как с января по август ввели уже 69,7 млн кв. метров жилья.

В Ленинградской области за первые семь месяцев 2022 года было введено в эксплуатацию 2,4 миллиона кв. метров жилья, 12 социальных объектов и открыто 13 общественных пространств.