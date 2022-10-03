Благовещенск, , 09:44 — REGNUM Жители Благовещенска уже спрашивают у мэра, как в столице Амурской области будут праздновать Новый год. Глава Олег Имамеев сообщил, что украшать город будут, но новогодние фейерверки не состоятся. Об этом он сообщил 3 октября в своём телеграм-канале.

Новый год Пресс-служба администрации Костромской области

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«Никаких общегородских салютов, фейерверков не будет. Не будет и новых элементов праздничного убранства», — сказал мэр.

Тем не менее, он пообещал, что в городе будет новогодняя атмосфера. Однако придётся обойтись без излишеств, подчеркнул Олег Имамеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит частичная мобилизация граждан для участив я спецоперации в защиту Донбасса. Призванные резервисты уже проходят обучение.