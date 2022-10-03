Пекин, , 09:43 — REGNUM Согласно пресс-релизу Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, инспекционные группы, направленные Комитетом по безопасности труда при Госсовете КНР выявили более 1400 угроз безопасности в ходе своей работы в 16 провинциальных регионах, включая Шанхай, Ляонин и провинцию Цзянсу, сообщает 1 октября агентство газета China Daily.

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С тех пор, как началась инспекция 23 сентября, они посетили 331 компанию в 47 городах уровня округов, сообщили в министерстве. Инспекторы выдвинули конкретные требования о том, как устранить эти проблемы.

Инспекция направлена на то, чтобы решительно пресечь возникновение крупных несчастных случаев на производстве. Управление безопасностью труда — это стремление местных властей гарантировать стабильное энергоснабжение, меры по контролю рисков в ключевых отраслях промышленности и меры предосторожности при экстремальных погодных явлениях относятся к числу основных проблем.

Как обнаружили инспекторы, например, некоторые местные органы власти и предприятия не смогли своевременно разработать планы реагирования на чрезвычайные погодные явления, такие как сильный снегопад, мороз и холодный воздух, исходя из местных условий, говорится в релизе.

«Не принимая во внимание в полной мере потенциальные неблагоприятные последствия этих экстремальных погодных явлений для безопасности труда, они не подготовили достаточного количества предметов первой необходимости», — говорится в сообщении.

Инспекционная поездка завершится в ноябре, сообщили в министерстве. Инспекторы не только выявят проблемы, но и будут направлять местные органы власти и предприятия по устранению их угроз безопасности.