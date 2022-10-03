Берлин, 3 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Заявление министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха о том, что его страна находится в состоянии войны с президентом РФ Владимиром Путиным, вызвало реакцию его коллег. Об этом пишет немецкое издание Welt.

Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons Кристин Ламбрехт

По данным СМИ, министр обороны Кристин Ламбрехт сообщила, что Германия и блок НАТО не станут «партией войны». Глава военного ведомства напомнила, что с начала боевых действий ФРГ руководил принцип не участия в конфликте, и подчеркнула, что с тех пор ничего не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред ФРГ при НАТО рассказал, почему блок не может отозваться на просьбы Киева о военной помощи.