Ереван, , 09:43 — REGNUM Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе встречи в Женеве 2 октября обсудили мирный договор между странами. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стороны обменялись мнениями по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, обеспечению прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе посредством создания механизма обсуждений между Степанакертом и Баку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что армянская сторона выступила за использование международных механизмов контроля ситуации на границе между странами. Также Мирзоян заявил, что «военные преступления» азербайджанских военнослужащих должны получить чёткую международную оценку, а виновные должны быть наказаны.

«Арарат Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны относительно вывода азербайджанских войск с суверенной территории РА и незамедлительного освобождения всех армянских военнопленных», — сообщили в МИД Армении.

По данным пресс-службы, обе стороны согласились с тем, что нужно разблокировать транспортные маршруты в регионе.

Напомним, в армянском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором якобы происходит расстрел пленных армянских военнослужащих, азербайджанцами. В минобороны Армении заявили, что видео подлинное. МИД Азербайджана в ответ обвинил Ереван в «лицемерии».

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