Токио, , 09:42 — REGNUM Свои дипломатические отношения с Северной Кореей стремятся нормализовать власти Японии. Об этом 3 октября заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе своей программной речи на пленарном заседании нижней палаты парламента страны.

Фумио Кисида Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы стремимся всесторонне решить нерешённые вопросы, вызывающие озабоченность, такие как похищения (граждан Японии спецслужбами КНДР — прим. ред.), проблемы ракетно-ядерной программы, ликвидировать печальное прошлое и нормализовать дипломатические отношения между Японией и Северной Кореей», — сказал он.

Также премьер-министр Японии отметил, что для того, чтобы решить все названные вопросы он готов к проведению без предварительных условий встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

При этом Кисида назвал Южную Корею важной соседней страной, с которой Токио намерен вести сотрудничество в решении в международном сообществе важных вопросов и добавил, что у Китая с Японией имеется несколько нерешенных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что американская компания Micron Technology получила от правительства Японии субсидию в размере 46,5 млрд иен ($320 млн) на запуск производства новых микросхем памяти.