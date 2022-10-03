Токио, 3 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Свои дипломатические отношения с Северной Кореей стремятся нормализовать власти Японии. Об этом 3 октября заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе своей программной речи на пленарном заседании нижней палаты парламента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

«Мы стремимся всесторонне решить нерешённые вопросы, вызывающие озабоченность, такие как похищения (граждан Японии спецслужбами КНДР — прим. ред.), проблемы ракетно-ядерной программы, ликвидировать печальное прошлое и нормализовать дипломатические отношения между Японией и Северной Кореей», — сказал он.

Также премьер-министр Японии отметил, что для того, чтобы решить все названные вопросы он готов к проведению без предварительных условий встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

При этом Кисида назвал Южную Корею важной соседней страной, с которой Токио намерен вести сотрудничество в решении в международном сообществе важных вопросов и добавил, что у Китая с Японией имеется несколько нерешенных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что американская компания Micron Technology получила от правительства Японии субсидию в размере 46,5 млрд иен ($320 млн) на запуск производства новых микросхем памяти.