Калуга, 3 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Более трёх тысяч семей военнослужащих обслуживает калужский региональный Пенсионный фонд. Ежемесячно производится более пяти тысячи различных выплат. Об этом 3 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Pfrf.ru Здание Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области.

Так, через Пенсионный фонд назначаются единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. В Калужской области с 1 февраля размер единовременного пособия для данной категории получателей составляет 32 420, 77 руб., а ежемесячного — 13 894, 61 руб. Другой мерой поддержки семей военнослужащих является компенсации расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг, а так же назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, потерявших кормильца. Размер выплат по коммунальным платежам составляет компенсация 60% расходов на оплату ежемесячных коммунальных платежей, компенсация 60% расходов на разовые коммунальные платежи, например услуги электрика или сантехника и компенсация 60% расходов на установку стационарного городского телефона и ежемесячную абонентскую плату за его использование. Выплата на ремонт рассчитывается путем умножения стоимости ремонта одного квадратного метра площади частного дома в регионе на норму общей площади дома, которая определяется с учетом количества проживающих. Выплата предоставляется один раз в 10 лет. Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства.