Джакарта, , 09:38 — REGNUM Губернатор Восточной Явы Хофифа Индар Параванса заявила, что семьи человек, погибших в результате трагедии на футбольном стадионе в Маланге, получат компенсацию, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство провинции Восточная Ява предоставило компенсацию постепенно после того, как по меньшей мере 125 человек погибли после матча на стадионе Канджурухан в Маланге.

В целом правительство провинции Восточная Ява выплачивает наследникам компенсацию в размере 10 млн индонезийских рупий ($654).

Жертвы жителей города Маланг получат дополнительные средства от городского правительства и местных органов власти. Кроме того, жители также получат компенсацию от банка.

Кроме того, все медицинские расходы всех жертв, как погибших, так и раненых, будут покрыты правительством провинции Восточная Ява совместно с городскими и районными властями.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубочайшие соболезнования в связи с трагедией на футбольном стадионе в Маланге.

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