Семьи пострадавших в Индонезии жителей получат компенсации
Джакарта, 3 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Губернатор Восточной Явы Хофифа Индар Параванса заявила, что семьи человек, погибших в результате трагедии на футбольном стадионе в Маланге, получат компенсацию, сообщает CNN Indonesia.
Правительство провинции Восточная Ява предоставило компенсацию постепенно после того, как по меньшей мере 125 человек погибли после матча на стадионе Канджурухан в Маланге.
В целом правительство провинции Восточная Ява выплачивает наследникам компенсацию в размере 10 млн индонезийских рупий ($654).
Жертвы жителей города Маланг получат дополнительные средства от городского правительства и местных органов власти. Кроме того, жители также получат компенсацию от банка.
Кроме того, все медицинские расходы всех жертв, как погибших, так и раненых, будут покрыты правительством провинции Восточная Ява совместно с городскими и районными властями.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубочайшие соболезнования в связи с трагедией на футбольном стадионе в Маланге.