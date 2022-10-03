Джакарта, 3 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Губернатор Восточной Явы Хофифа Индар Параванса заявила, что семьи человек, погибших в результате трагедии на футбольном стадионе в Маланге, получат компенсацию, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Правительство провинции Восточная Ява предоставило компенсацию постепенно после того, как по меньшей мере 125 человек погибли после матча на стадионе Канджурухан в Маланге.

В целом правительство провинции Восточная Ява выплачивает наследникам компенсацию в размере 10 млн индонезийских рупий ($654).

Жертвы жителей города Маланг получат дополнительные средства от городского правительства и местных органов власти. Кроме того, жители также получат компенсацию от банка.

Кроме того, все медицинские расходы всех жертв, как погибших, так и раненых, будут покрыты правительством провинции Восточная Ява совместно с городскими и районными властями.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубочайшие соболезнования в связи с трагедией на футбольном стадионе в Маланге.