Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Недобор работников местных избирательных участков грозит США на грядущих промежуточных выборах в ноябре, сообщает со ссылкой на специалистов 2 октября The Hill.

Президентские выборы в США Telemundo.com

Эксперты указывают на то, что многие такие работники избирательных участков становятся объектом угроз из-за обвинений в фальсификации выборов 2020 года. По словам старшего руководителя отдела безопасности выборов в Агентстве кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Кима Ваймана, из-за этих угроз каждое третье должностное лицо на выборах и работники избирательного участка уволились со своих должностей из-за опасений за свою безопасность, а чиновники в штатах с трудом набирают людей на такие должности.

Эксперты связывают эту проблему с подстрекательской риторикой, проистекающей из необоснованных утверждений о том, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы, а должностные лица, проводившие выборы, были причастны к ним.

«Наши выборы стали очень спорной темой», — отметил Джамиль Джаффер, основатель и исполнительный директор Института национальной безопасности юридического факультета имени Антонина Скалиа Университета Джорджа Мейсона.

Джаффер указал на то, что в стране сложилась ситуация, когда конфликт между политическими партиями в настоящее время влияет на работу избирательных участков, многие из которых являются пенсионерами, добровольно посвящающими свое время подсчету голосов.

«Вместо того, чтобы уважать этот гражданский долг, теперь люди вымещают свое разочарование и гнев в политике на этих работниках избирательных участков», — добавил Джаффер. — И это настоящая проблема».

Ранее в этом году Центр правосудия Бреннана опубликовал обзор угроз, с которыми сталкиваются местные избирательные комиссии.

Опрос показал, что каждый шестой сотрудник избирательной комиссии сообщил об угрозах из-за своей работы, а 77 процентов респондентов заявили, что в последние годы такие угрозы участились.