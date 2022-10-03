Оренбург, 3 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Торги на поставку семи автомобилей для правительства Оренбургской области признаны несостоявшимися. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

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Тендер не состоялся из-за того, что на конкурс не поступило ни одной заявки. В результате поставщик не определён.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аукцион был объявлен 15 сентября. Заказчиком выступила автобаза аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. В рамках госзакупки намеревались приобрести семь иномарок для правительства региона. Стартовая цена лота составила 17,5 млн рублей.