Благовещенск, 3 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. За 11 дней жители Амурской области заключили почти 1,3 тыс. тысячи браков — столько же, сколько обычно за два месяца. Только за один день 28 сентября в регионе появилось сто новых семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении ЗАГС.

Tintazul Брак

Читайте также: В Амурской области зафиксировали рекорд по количеству браков за три дня

«Для регистрации брака по месту прохождения службы вслед за мужчинами приезжают их невесты из разных уголков области и даже других регионов Дальнего Востока», — отметили в ведомстве.

Иногда браки заключают почти в полевых условиях. часто будущие молодожёны обращаются с просьбой зарегистрировать брак сразу после получения повестки и в кратчайший срок, иногда в ЗАГС приходят мужчины, уже экипированные на военные сборы.

Как сообщало ИА REGNUM, отделы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в Приамурье работают без выходных и до последнего посетителя. Рабочий день сотрудников учреждений увеличен в связи с мобилизацией жителей региона для участия в спецоперации по защите Донбасса.