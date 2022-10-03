Канберра, , 09:40 — REGNUM После того, как данные предположительно до 10 миллионов клиентов оператора Optus оказались в руках злоумышленников, руководством сотовой компании было принято решение заказать независимую внешнюю проверку кибератаки, в результате которой были скомпрометированы личные данные. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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В компании подтвердили, что к внутреннему расследованию будет привлечена компания Deloitte, предоставляющая профессиональные услуги для проведения проверки, включая «системы безопасности, средства контроля и процессы».

Главный исполнительный директор Optus Келли Байер Розмарин снова извинилась перед клиентами в своем заявлении. Она сказала, что хочет «восстановить доверие» клиентов.

«Эта проверка поможет нам понять, как это произошло и как мы можем предотвратить нечто подобное в будущем», — говорится в заявлении Розмарин.

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