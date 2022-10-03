Шахты, Ростовская область, 3 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Ростовской области 3 октября встретят «Поезд Победы». Состав прибудет в Шахты, где в течение семи часов можно ознакомиться с экспозицией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Александр Погожев ИА REGNUM Экспозиция в «Поезде Победы»

Экспозиция развёрнута на площади более 400 кв. метров. Предметы, отражающие события военных лет, судьбы и воспоминания людей, размещены в девяти выставочных вагонах. Создатели выставки использовали технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение.

Выставка дополнена разделом «Брестская крепость», в котором отражены события героической обороны Белого дворца — офицерского клуба, который в первые часы Великой Отечественной войны стал мишенью немецкого артобстрела и братской могилой для его защитников.