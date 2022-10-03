Нижний Новгород, , 09:34 — REGNUM В Нижегородской области призванные из запаса готовятся к военной службе в центре боевой подготовки. Об этом сообщает Минобороны России.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Опытные военные проводят с мобилизованными занятия по огневой, технической и тактической подготовке. Также тренировки проходят по военной медицине, связи и топографии.

Все призванные из запаса выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия.

Кроме того, опытные резервисты восстанавливают свои навыки, полученные ранее, по эксплуатации и обслуживанию вооружения, техники связи, военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным по ошибке жителям Нижегородской области придётся некоторое время пробыть в военкомате или военной части. Если факт ошибочного призыва на военную службу подтвердится, то необходимо будет провести ряд бюрократических процедур.

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