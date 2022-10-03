Мелитополь, 3 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Запорожской области будет возвращен контроль над всей административной границей, боевиков ВСУ на территории региона не будет. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

«Однозначно будет возвращен контроль над всей административной границей Запорожской области. Никто наших соотечественников в беде не оставит. Националистический режим падет. После освобождения там также пройдет референдум, чтобы все жители Запорожской области могли быть сопричастны к воссоединению нашего региона с Россией», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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