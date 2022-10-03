Ашхабад, 3 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Над наращиванием своих поставок природного газа в Китай работают власти Туркмении. Об этом 3 октября написал глава верхней палаты туркменского парламента, бывший президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в своей статье для китайской газеты «Жэньминь жибао».

Saeima Гурбангулы Бердымухамедов

«Сегодня мы работаем над вопросами увеличения объемов поставок туркменского природного газа с учетом возрастающих потребностей экономики КНР и возможностей ресурсной базы Туркмении», — отметил Бердымухамедов.

Также он уточнил, что ввиду этого туркменская сторона готова вести предметное обсуждение возможностей строительства четвертого трубопровода из республики в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что в Минск начнёт летать туркменская авиакомпания Turkmenistan Airlines.