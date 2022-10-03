Токио, , 09:32 — REGNUM Власти Японии не намерены отказываться от проведения санкционной политики против России. Об этом 3 октября на пленарном заседании нижней палаты японского парламента заявил премьер-министр Фумио Кисида.

Флаги России и Японии AhmadSherif

«Мы решительно продолжим санкции в отношении России и поддержку [Киева]», — цитирует ТАСС главу японского правительства.

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Кисида также признал, что в настоящее время отношения Японии и России находятся «в тяжёлом состоянии», однако, несмотря на это, Токио сохранит курс на заключение мирного договора с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и его коллега из Великобритании Джеймс Клеверли в ходе встречи в Токио обсудили санкции против России. отмечалось, что главы внешнеполитических ведомств «подтвердили важность продолжения санкционной политики против России и поддержки [Киева] через тесное сотрудничество с международным сообществом».

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