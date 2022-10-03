Белгород, 3 октября 2022, 09:32 — REGNUM В девяти муниципалитетах Белгородской области школы продолжат работать в дистанционном формате. Об этом 3 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Власти приняли решение, опираясь на текущую ситуацию в регионе. Оперативная обстановка не позволяет отменить онлайн-занятия в учебных заведениях, детские сады останутся работать в режиме дежурных групп.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 октября ВСУ обстреляли село Головчино, погибла женщина.