Белгород, 3 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В девяти муниципалитетах Белгородской области школы продолжат работать в дистанционном формате. Об этом 3 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ИА REGNUM Дистанционное обучение

Власти приняли решение, опираясь на текущую ситуацию в регионе. Оперативная обстановка не позволяет отменить онлайн-занятия в учебных заведениях, детские сады останутся работать в режиме дежурных групп.

«Продолжаем в октябре дистанционную работу школ в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе — в 15 км зоне, в остальных шести приграничных муниципальных образованиях Белгородской области — в пятикилометровой зоне, где все школы переведены на дистанционное обучение», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 октября ВСУ обстреляли село Головчино, погибла женщина.