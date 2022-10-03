Москва, 3 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Москве для старшеклассников внедрят дополнительные инструменты для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ), сообщатся 3 октября на портале мэра столицы.

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По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в настоящее время специалисты проводят работу по подготовке новых инструментов, которые будут озвучены ближайшее время. Новый подход к обучению сможет соответствовать запросам и родителей, и учащихся.

«В рамках нового подхода к обучению 11-классников образовательный процесс будет адаптирован и сфокусирован именно на подготовке к ЕГЭ. Для этого будут созданы дополнительные условия как для учеников, так и для педагогов», — пояснила Ракова.

ИА REGNUM ранее сообщало, заявления на участие в ЕГЭ в 2022 году подали более 86 тысяч человек.

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