Канберра, , 09:33 — REGNUM Рынки по всему миру сигнализируют о том, что мировая экономика балансирует на краю пропасти. И теперь вопрос о мировой рецессии, считают инвесторы и экономисты в Австралии, больше заключается только во времени. Об этом 3 октября сообщил телеканал Nine News.

Рецессия +

На прошлой неделе пульс красных огней на бирже участился, поскольку рынки столкнулись с реальностью — когда-то спекулятивной, а теперь достоверной — что Федеральная резервная система продолжит свою самую агрессивную кампанию ужесточения денежно-кредитной политики за последние десятилетия, чтобы сломить инфляцию в экономике США. Даже если это означает рецессию во всем мире.

И даже если это происходит за счет потребителей и бизнеса далеко за пределами США.

По данным исследовательской фирмы Ned Davis, в настоящее время существует 98-процентная вероятность глобальной рецессии, что дает некоторую отрезвляющую историческую достоверность. Показатель вероятности рецессии фирмы был таким высоким только дважды — в 2008 и 2020 годах, обращают внимание журналисты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии продолжают падать цены на жилье